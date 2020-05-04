KISITLAMANIN KALKMASIYLA ŞİRİNEVLER MEYDANI TIKLIM TIKLIM DOLDU

Bahçelievler'de koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Şirinevler Meydanı'na akın ettiKoronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bahçelievler'de koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Şirinevler Meydanı'na akın etti

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlanmasının bitmesi ile birlikte vatandaşlar Bahçelievler'de Şirinevler Meydanı ve meydana çıkan yürüyüş yollarına akın etti. Kimi ATM'den para çekti, kimi ise yürüyüş yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile sokağa çıkarak yürüyüş yapan Muzaffer Çınar; "Yasakların olması güzel bir şey, umarım bunlar devam eder. Çünkü insanlarımız sosyal mesafe kuralına uydukça bir şeyler yoluna girecek. Sağlıkta çok iyiyiz ve ülkemiz bu konuda çok çok iyi. Ülkemiz diğer ülkelerin düştüğü gaflete düşmeyecektir, o kadar büyük sıkıntılar yaşamayacaktır, herhalde Ramazan Bayramı'ndan sonra her şey yoluna girecektir. Ben buna inanıyorum, vatandaşlarımız sağduyulu davrandıkça her şey çok başka olacak. Yasağa tamamen uyuyoruz, evde steril bir ortamda vakit geçirmeye çalışıyoruz çünkü taşıyıcı olabiliriz, birilerine bulaştırabiliriz buna uymak gerekiyor" şeklinde konuştu. Yürüyüş yapmak için sokağa çıktıklarını anlatan bir kişi, "Yasaklar sağlığımız için. 3 gün evde olunca biraz yürüyüş yapalım dedik" dedi. Maske ve eldiven takarak sokağa çıktıklarını anlatan bir genç ise, "duyarlı olmamız lazım. Herkes kendisini koruma altına alsın. Herkes birbirinin sağlığını korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA