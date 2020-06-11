Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler
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Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler

İstanbul'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona eren vatandaşlar Üsküdar Sahile akın etti.

Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler
11.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:59

İstanbul'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona eren vatandaşlar Üsküdar Sahile akın etti. Sıcak havayı fırsata çeviren vatandaşlar Kız Kulesine karşı Boğazda yüzdü. Boğazda yüzen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 yaş altındakilerin sokağa çıkması kısıtlaması kaldırılmış, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise günde 10 saat dışarı çıkmalarına izin verilmişti.

Bu kararla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar Üsküdar Sahile koştu. Hava sıcaklıklarını fırsat bilen vatandaşlar, kendilerini boğazın serin sularına bırakarak Kız Kulesi'ne karşı yüzdü. Boğaz'da yüzenler drone ile havadan görüntülendi.

Boğaz'da yüzen vatandaşlardan Hüseyin Sönmez, "Bugün hava çok sıcak, serinlemek için Boğaz'da yüzüyoruz. Yüzerek kız kulesine kadar çıktık. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde bunalmıştık, Boğaz'da yüzmek harika, manzarası yeter, çok mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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