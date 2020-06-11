Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler
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Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler

Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona eren vatandaşlar Üsküdar Sahili'ne akın etti.

11.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:30

Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona eren vatandaşlar Üsküdar Sahili'ne akın etti. Sıcak havayı fırsata çeviren vatandaşlar Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdü. Boğazda yüzen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 yaş altındakilerin sokağa çıkması kısıtlaması kaldırılmış, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise günde 10 saat dışarı çıkmalarına izin verilmişti.

Bu kararla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar Üsküdar Sahili'ne koştu. Hava sıcaklıklarını fırsat bilen vatandaşlar, kendilerini boğazın serin sularına bırakarak Kız Kulesi'ne karşı yüzdü. Boğaz'da yüzenler drone ile havadan görüntülendi.

Boğaz'da yüzen vatandaşlardan Hüseyin Sönmez, "Bugün hava çok sıcak, serinlemek için Boğaz'da yüzüyoruz. Yüzerek kız kulesine kadar çıktık. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde bunalmıştık, Boğaz'da yüzmek harika, manzarası yeter, çok mutluyuz" diye konuştu.

Kısıtlamanın kalkmasıyla Kız Kulesi'ne karşı Boğaz'da yüzdüler

Kaynak: İHA

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