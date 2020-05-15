Kısıtlamanın kalkmasıyla gençler parklarda buluştu, Cumhurbaşkanına teşekkür etti
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Kısıtlamanın kalkmasıyla gençler parklarda buluştu, Cumhurbaşkanına teşekkür etti

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kısıtlamanın kalkmasıyla gençler parklarda buluştu, Cumhurbaşkanına teşekkür etti
15.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:53

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Parklara gelen 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin sosyal mesafeyi koruyup, maskelerini takarak arkadaşları ile bir araya geldiği görüldü.

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençlerin bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. Haftalar sonra dışarı çıkan gençler, arkadaşlarıyla parklarda bir araya gelip buluşarak, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı. Parklara gelen 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin sosyal mesafeyi koruyup, maskelerini takarak arkadaşları ile bir araya geldiği görüldü.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında güneşli havanın tadını çıkartan gençlerin bazısı bisikletle dolaşmayı bazıları da arkadaşları ile bir araya gelip sohbet etmeyi tercih etti. Dışarı çıkmasının kendisi için pek bir şey fark ettirmediğini aktaran 15 yaşındaki Yağmur Gözde, evde kalmaya alıştığını söyledi. Gözde, "Pek bir şey hissetmedim açıkçası, ben evde kalmaktan memnundum. Zaten evde kalınca da alışıyorsun, dışarısı çok fazla doldu. Evde kaldığımda genellikle dizi, film tarzı şeyler izledim ve kitap okudum, başka pek bir şey yapmadım. Kısıtlama tamamen kalkarsa da hiç çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü gereksiz buluyorum. Bence bu süreçte çok fazla insan var dışarıda. İnsanların dışarıda olmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Dışarı çıktığı için mutlu olduğunu ifade eden Melisa Solay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün çıktık, çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan Allah razı olsun. Evde kaldığımda genellikle ders çalışarak ve kitap okuyarak zamanı geçirdim ve her gencin yaptığı gibi telefonla oynadım. Bu şekilde zamanımı geçirmeye çalıştım. Bugün bizlere izin verilmesiyle gezdik, sosyal mesafemizi koruyup, maskelerimizi takarak en azından hava alabildik" diye konuştu.

Sokağa çıkma izninin akşam saatlerinde olmasının iyi olacağını kaydeden Rabia Tırpan da "İki aya yakındır evdeyiz, gerçekten de çok sıkıldık bu iyi oldu ama keşke akşama doğru yapılsaydı, çünkü hava çok sıcak. Gerçekten hava almak çok iyiydi. Ben resim bölümünde okuduğum için çizimlerim vardı, resim çizdim, telefonla oynadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Kısıtlamanın tam kalkmasıyla biraz bekleyip öylece çıkardım. Çünkü virüsün tam bittiğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Evde kalmanın kendileri için bir fırsat olduğu anlatan Enes Kaya, "Şu an bizim için bir nevi bayram gibi oldu. Bayrama hazırlanan çocuk edasıyla dışarıya çıktık. Mutluyuz, aynı zamanda oruçluyuz. Kendimi evde karantinada tuttuğumda güncel dizi ve filmleri takip ettim, kitaplar okudum. EBA'dan online dersleri takip ettim ve hocalarımızın gönderdiği testleri çözdüm" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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