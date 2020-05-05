Kısıtlamanın kalkmasının ardından Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi Antalya Aydin Erzurum Hatay Mersin ve mugla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona...

Kısıtlamanın kalkmasının ardından Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi

HATAY - Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi

Antalya Aydin Erzurum Hatay Mersin ve mugla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay karayolu hareketlendi. Türkiyenin Suriye sınırına üç kapısı bulunan Hatay'da kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte özellikle Tır ve kamyon trafiğinde artış gözlendi. Türkiye'nin demir çelik ve lojistik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Hatay'da şehirler arası kısıtlamaların sona ermesinin ekonomiyede olumlu yansıması bekleniyor.

Kaynak: İHA