KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ
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KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde şırdancılık yapan Murat Mercan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir devam eden kısıtlamaların kaldırımasını davul-zurna ile kutladı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde şırdancılık yapan Murat Mercan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir devam eden kısıtlamaların kaldırımasını davul-zurna ile kutladı.

Koronavirüs tedbirleri gereği aylarca saat 00.00'a kadar açık kalan ve paket servis yapan restoran işletmecileri, 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle iş yerlerini gece de açıp, masada servis yapabilecek. Adana'da gece yenen ve kısıtlama nedeniyle büyük oranla işleri azalan şırdancılar, normalleşme sürecine mutlu giren esnaflardan oldu. Kozan ilçesi Irmak Caddesi'nde şırdancılık yapan Murat Mercan, bu mutluluğunu davul- zurna ile kutladı. Müşterilerini davul- zurna ile karşılayan Mercan hem şırdan servisi yaptı hem de müşterileriyle birlikte oynadı. 15 aydır zor günler yaşadıklarını anlatan Mercan, Özellikle şırdan, çorba saatleri kısıtlamasında biz 00.00'dan sonra müşteri alamıyorduk. Bizim için 1 Temmuz, iş yerimizin açılması oldu. Çok mutluyuz. Temennimiz rehavete kapılmadan bu hastalığı tamamen silinene kadar maske ve mesafeye dikkat ederek normalleşmemiz dedi.

KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ
KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ
KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ
KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ
KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ
KISITLAMANIN KALDIRILMASINA DAVUL- ZURNALI SEVİNÇ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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