Kısıtlamanın kaldırıldığı Şanlıurfa'da yoğunluk erkenden başladı
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Kısıtlamanın kaldırıldığı Şanlıurfa'da yoğunluk erkenden başladı

Kısıtlamanın kaldırıldığı Şanlıurfa'da yoğunluk erkenden başladı Sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmadığı Şanlıurfa'da cadde, sokak ve yollarda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı Şanlıurfa'da yoğunluk erkenden başladı
16.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:07

Kısıtlamanın kaldırıldığı Şanlıurfa'da yoğunluk erkenden başladı

ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmadığı Şanlıurfa'da cadde, sokak ve yollarda yoğunluk yaşandı.

Büyükşehir statüsündeki 15 il ile Zonguldak'ta, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 24.00 itibari ile başladı. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta kaldırıldığı Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren cadde, sokak ve yollarda hem araç hem de insan yoğunluğu yaşandı. Maske takmanın zorunlu hale getirildiği kentte, polis ekipleri denetim yaparken belediye ekipleri de dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Yoğunluk oluşturan vatandaşlar, işe gitmek, işyerlerini açmak ve işlerini halletmek için dışarı çıktığını söyledi.

Kısıtlamanın kaldırıldığı Şanlıurfa'da yoğunluk erkenden başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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