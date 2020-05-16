Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı
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Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı

Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı.

Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı
16.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:12

Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. E-5 Karayolunda trafik olmadığı görüldü.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kalırken, E-5 Karayolunda trafiğin olmadığı görüldü. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu yollar ve duraklar da sessizlik hakimken, hafta içi yoğunluk yaşanan E-5 Karayolunda ise yoğunluk yaşanmadı. Cevizlibağ'da büyük bir çoğunluğunun işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü.

Kısıtlamanın ilk gününde yollar ve duraklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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