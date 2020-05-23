Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı
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Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında boş kalan E-5 kara yolu ve bağlantı yolları drone ile havadan uygulandı.

23.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:24

Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı

Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahında boş kalan E-5 kara yolu ve bağlantı yolları drone ile havadan uygulandı.

Geçtiğimiz hafta alınan karar ile yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Uygulama gece saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5 kara yolu Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinin önceki günlere göre boş kaldığı görüldü. Boş kalan E-5 karayolu ve çevresi drone ile havadan da görüntülendi.

Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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