Kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı - SİİRT
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Kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı - SİİRT

Boş cadde ve sokaklar Kentte hakim olan sakinlik SİİRT - Siirt'te kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü başladı.

23.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:28

Boş cadde ve sokaklar

Kentte hakim olan sakinlik SİİRT - Siirt'te kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü başladı. Siirt'te de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı - SİİRT

Kaynak: AA

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