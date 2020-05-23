Kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı - SİİRT
Boş cadde ve sokaklar Kentte hakim olan sakinlik SİİRT - Siirt'te kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü başladı.
23.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:28
Boş cadde ve sokaklar
Kentte hakim olan sakinlik SİİRT - Siirt'te kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü başladı. Siirt'te de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.
Kaynak: AA