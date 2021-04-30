Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
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Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı

Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs çerçevesinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Antalya'da sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı.

Korona virüs çerçevesinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Antalya'da sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ardından, turizm kenti Antalya'da yaya yoğunluğunun yaşanmadığı görüldü. Kentin cadde ve sokakları boş kalırken ana arterlerdeki araçlar ise muafiyet kapsamı dışında olup olmadıkları denetlendi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamadan muaf tutulan yerli ve yabancı turistlere kaldı. Tatil için kentte bulunan turistler denize girip güneşlendi. Hava sıcaklığının 25 deniz suyunun 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Dün yoğunluğun yaşandığı sahilde bugün çok az bir turistin olduğu görüldü. Denize giremeyen turistlerin ise sahil boyu yürüyüş yaptığı gözlemlendi.

"Sadece biz dışarıdayız"

Belçika'dan Antalya'ya tatile gelen Bahar Rohvan, "Korona virüs nedeniyle herkes evinde oturuyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Sadece biz turist olduğumuz için dışarıdayız. Antalya çok güzel havasını ve suyunu çok seviyoruz. İnsanları çok iyi ve yardımsever" dedi. - ANTALYA

Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı
Kısıtlamanın ilk gününde sahiller yerleşik olmayan turistlere kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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