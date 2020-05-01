Kısıtlamanın ilk gününde İzmir polisi göz açtırmadı
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Kısıtlamanın ilk gününde İzmir polisi göz açtırmadı

Kısıtlamanın ilk gününde İzmir polisi göz açtırmadı
01.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:54

Kısıtlamanın ilk gününde İzmir polisi göz açtırmadı Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken, İzmir polisi ise yaptığı uygulamalarla sokakta bulunan...

Kısıtlamanın ilk gününde İzmir polisi göz açtırmadı

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kalırken, İzmir polisi ise yaptığı uygulamalarla sokakta bulunan vatandaşların kısıtlama kapsamında olup olmadığını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile İzmir'in de dahil olduğu 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kısıtlamanın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı. Trafiğin en yoğun olduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki sakinlik dikkat çekerken, polis ekipleri de kısıtlamayla beraber denetimlerini sıklaştırdı.

Şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarından geçiş yapan araçları durdurup sürücülerin sokağa çıkış izin belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı.

Kısıtlamanın ilk gününde İzmir polisi göz açtırmadı

Kaynak: İHA

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