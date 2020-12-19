Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
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Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi

19.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:25
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi

DİYARBAKIR, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde havadan görüntülenirken, kentte 3 gündür etkisini sürdüren sis, hem hava hem de kara trafiğini olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde havadan görüntülenirken, kentte 3 gündür etkisini sürdüren sis, hem hava hem de kara trafiğini olumsuz etkiledi. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bazı bölgelerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetimler yaptı. Durdurulan otomobillerde sürücüler ile yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edilirken, kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı.

SİS NEDENİYLE HEM KARA HEM DE HAVA TRAFİĞİ ETKİLENDİKentte 3 gündür etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda bu sabah yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi.

 


Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi
Kısıtlamanın ilk gününde Diyarbakır havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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