Kısıtlamanın ilk günü Kayseri'de caddeler boş kaldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı.
16.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:57
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalırken, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek gerekli uyarılarda bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA