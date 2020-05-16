Kısıtlamanın ilk günü Kayseri'de caddeler boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalırken, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek gerekli uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA