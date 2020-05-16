Kısıtlamanın ilk günü Kayseri'de caddeler boş kaldı
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Kısıtlamanın ilk günü Kayseri'de caddeler boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı.

Kısıtlamanın ilk günü Kayseri'de caddeler boş kaldı
16.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:57

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de caddeler boş kaldı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalırken, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek gerekli uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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