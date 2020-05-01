Kısıtlamanın ilk dakikalarında dışarıda olan sürücü ve yayalar polis tarafından evlerine gönderildi

Kısıtlamanın ilk dakikalarında dışarıda olan sürücü ve yayalar polis tarafından evlerine gönderildi Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarından itibaren Antalya'da sessizlik hakim oldu Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa...

Kısıtlamanın ilk dakikalarında dışarıda olan sürücü ve yayalar polis tarafından evlerine gönderildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarından itibaren Antalya'da sessizlik hakim oldu

ANTALYA - Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren Antalya sokakları sessizliğe büründü. Kısıtlamaya sokakta yakalanan araç sürücüleri ve yayalar, evlerine girmeleri için polis tarafından uyarıldı.

Yeni tip Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanmak üzere "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderildi. 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı illerden Antalya'da, kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren kent sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren cadde, sokak ve kavşaklarda polis ekipleri devriye gezdi, kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, kısıtlamaya dışarıda yakalanan araç sürücüleri ile yayaları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

İlerleyen dakikalarda ise kentin en işlek caddelerinden Yüzüncü Yıl Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinin olmadığı gözlendi.

Kaynak: İHA