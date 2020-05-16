Kısıtlamanın ilk boş kalan E-5 karayolu havdan görüntülendi Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da yoğunluğun en çok yaşandığı E-5 karayolu ile metrobüs duraklarının boş kaldığı gözlemlendi.Özel izin ile çıkan araçların E-5 karayolunun belirli noktalarında kontrolünde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 9'lara kadar düştüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA