Kısıtlamanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası
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Kısıtlamanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası

Kısıtlamanın ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası kesildi.

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk beş gününde 667 bin 350 TL para cezası kesildi.

Tüm Türkiye'de başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında 199 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, 1 kişiye karantina ihlalinden, 17 kişiye maske takmamaktan, 7 iş yerine ise kısıtlama faaliyet saatine uymamaktan cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın ilk beş gününde toplam 667 bin 350 TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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