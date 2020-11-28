Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı
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Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı

28.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:15
Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı

Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında saat 20.00 sonrası Ordu'da sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında saat 20.00 sonrası Ordu'da sokak ve caddeler ıssız kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele amacıyla geçtiğimiz hafta valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, ilk olarak 21 Kasım Cumartesi tarihi saat 20.00 itibariyle belirli saatlerde kısıtlama başladı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu hafta da sokak ve caddeler Ordu'da adeta bomboş kalırken, polis ve bekçi ekipleri denetimlerini sürdürdü. 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da sona erecek uygulama kapsamında, şehrin işlek cadde ve sokaklarında sadece paket servisi yapan lokanta ve restoranlar hizmetlerini sürdürmeye devam etti. - ORDU

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Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı
Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı
Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı
Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı
Kısıtlamanın ikinci haftasında Ordu sokakları ıssız kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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