Kısıtlamanın ikinci gününde, yollar ve duraklar boş kaldı
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Kısıtlamanın ikinci gününde, yollar ve duraklar boş kaldı

Kısıtlamanın ikinci gününde, yollar ve duraklar boş kaldı Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı.

Kısıtlamanın ikinci gününde, yollar ve duraklar boş kaldı
17.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:47

Kısıtlamanın ikinci gününde, yollar ve duraklar boş kaldı

İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen E5 Karayolu drone ile havadan görüntülendi.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar, metro ve metrobüs durakları boş kaldı. Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu yollar ve duraklar da sessizlik hakim. Sessizliğe bürünen E5 Karayolu havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın ikinci gününde, yollar ve duraklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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