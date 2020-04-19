Kısıtlamanın ikinci gününde de İzmir sokaklarında sessizlik hakim
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İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel

Kısıtlamanın ikinci gününde de İzmir sokaklarında sessizlik hakim

Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

19.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:04
Kısıtlamanın ikinci gününde de İzmir sokaklarında sessizlik hakim

Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile İzmir'in de dahil olduğu 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar sessiz kaldı. İzmirli vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları boş kaldı. Özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı göze çarparken, trafiğin en yoğun olduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki sakinlik de dikkat çekti.

Kısıtlamayla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturdu. 9 Eylül Meydanı'ndan geçiş yapan araçları durduran ekipler, sürücülerin sokağa çıkış izin belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı.

İzmir Tramvayı görevlileri ise, yolların boş olması, tramvayların da çalışmamasından istifade ederek, rayları ve enerji tellerini elden geçirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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