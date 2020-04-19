Kısıtlamanın ikinci gününde de İzmir sokaklarına sessizlik hakim Kısıtlamanın ikinci gününde de İzmir sokaklarına sessizlik hakim -Denetimler aralıksız sürüyor Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlamanın ikinci gününde de İzmir sokaklarına sessizlik hakim

-Denetimler aralıksız sürüyor

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile İzmir'in de dahil olduğu 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar sessiz kaldı. İzmirli vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları olan yerleri boş kaldı. Özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmayışı göze çarparken, trafiğin en yoğun olduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki boşluk da dikkat çekti.

Kısıtlamayla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturdu. 9 Eylül Meydanından geçiş yapan araçları durduran ekipler, sürücülerin sokağa çıkış izni belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, İzmir Tramvayı görevlileri, yolların boş olması, tramvayların da çalışmamasından istifade ederek, rayları ve enerji tellerini elden geçirdi.

Kaynak: İHA