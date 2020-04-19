Kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı Kahramanmaraş'ta ken merkezinde boş sokak ve caddeler KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kahramanmaraş'ta ken merkezinde boş sokak ve caddeler KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere bir çok bölge boş olarak görüntülendi.

Kaynak: AA