Kısıtlamanın devam ettiği Van'da sokaklar güvercinlere kaldı
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Kısıtlamanın devam ettiği Van'da sokaklar güvercinlere kaldı

Kısıtlamanın devam ettiği Van'da sokaklar güvercinlere kaldı İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Van'da boş sokaklar güvercinlere kaldı.

30.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:29

Kısıtlamanın devam ettiği Van'da sokaklar güvercinlere kaldı

VAN - İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Van'da boş sokaklar güvercinlere kaldı.

Kurallara uyarak salgının önüne geçmeyi başaran birçok büyükşehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılırken Van'da kısıtlamalar devam ediyor. Gizli taziyelerle gündeme gelen ve vaka sayısında artışın devam ettiği kentin cadde ve sokakları kısıtlamadan dolayı bu hafta sonu da boş kaldı.

Boş sokaklar güvercinlere kaldı

Boş kalan sokaklarda güvercin yoğunluğu dikkat çekti. Sokakta gönüllerince yemlenen güvercinlerin görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu. İnsan yoğunluğundan korkmadan rahat hareket eden kuşların keyifli anları kameralara yansıdı.

(YLM-ŞAK-Y)

Kısıtlamanın devam ettiği Van'da sokaklar güvercinlere kaldı

Kaynak: İHA

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