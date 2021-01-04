"Turizmin başkenti" Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Turizmin başkenti" Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi

04.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:18

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da, haftanın ilk gününde güneş yüzünü gösterdi. Kentte hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi buldu.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti. Antalyalılar ve turistler, öğlen saatlerinden itibaren Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Sahillerde güneşlenenler zaman zaman denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Bazı kişiler sahil bandında yürüyüş ve spor yaparken bazıları da bisiklete binmeyi ve balık tutmayı tercih etti.

Sahillerde devriye gezen polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

'Turizmin başkenti' Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi
'Turizmin başkenti' Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi
'Turizmin başkenti' Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi
'Turizmin başkenti' Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Turizmin başkenti" Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 12:39:55. #1.15#
title