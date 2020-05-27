Kısıtlamanın bitmesiyle TEM'de araç yoğunluğu oluştu Kısıtlamanın bitmesiyle TEM'de araç yoğunluğu oluştu Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolunda araç yoğunluğu oluştu.

Kısıtlamanın bitmesiyle TEM'de araç yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolunda araç yoğunluğu oluştu.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İHA