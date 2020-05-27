Kısıtlamanın bitmesiyle TEM'de araç yoğunluğu oluştu
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolunda araç yoğunluğu oluştu.
27.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:40
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolunda araç yoğunluğu oluştu.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Tüm yurtta uygulanan kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamasının bitmesiyle birlikte Kumburgaz TEM otoyolu İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA