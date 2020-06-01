Kısıtlamanın bitmesiyle İzmir Otogarı'nda hareketlilik Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'nde hareketlilik başladı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'nde hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 3 Nisan tarihinde yürürlüğe alınan şehirler arası seyahat kısıtlamasına daha sonra normalleşme süreci kapsamında 15 ilde devam edilmiş ve yetkililer tarafından en son yapılan açıklama kapsamında ise bugün itibari ile kısıtlamanın tüm illerde tamamen sona ereceği açıklanmıştı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'nde hareketlilik başlarken, otogar dışında meydana gelen araç kuyruğu dikkat çekti.

Vatandaşlar bilet fiyatlarını pahalı buldu

Seyahat kısıtlamasının bitmesinin ardından soluğu otogarda alan Suna Diyarlı (50), kısıtlamanın bitmiş olmasının iyi olduğunu belirterek, 3 aydır İzmir'de tedavi gören kardeşini Ankara'ya uğurladı. Saat 00.00 olan otobüs biletinin 01.00 alındığını söyleyen Diyarlı, bilet fiyatlarını da pahalı bulduğunu ifade etti. İzmir'in Dikili ilçesine ailesinin yanına gitmek için otogara gelen Arkın Kadaifçi (21) ise otobüste sadece bir tane bilet bulabildiğini ve bilet fiyatlarının pahalı olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık 3 aydır korona virüs nedeni ile ailesinin yanına gidemediğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA