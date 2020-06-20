KISITLAMANIN BİTİŞİYLE MAÇKA PARKI'NDA HAREKETLİLİK BAŞLADI KISITLAMANIN kaldırılmasının ardından vatandaşlar kendilerini parka attı.

KISITLAMANIN kaldırılmasının ardından vatandaşlar kendilerini parka attı. Son günlerde kalabalık görüntüleriyle gündemde olan Maçka Parkı 'nın ise kısıtlamanın sona ermesiyle hareketlenmeye başladığı görüldü.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, bugün gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS) için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 81 ilde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar sokaklara çıktı. Kimi vatandaşlar sahil şeritlerine giderken kimileri ise caddelerde yürümeyi tercih etti.Son günlerde kalabalık görüntüleriyle gündemde olan Maçka Parkı'nın ise kısıtlamanın sona ermesiyle hareketlenmeye başladığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA