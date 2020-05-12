Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala kasaba kurşun yağdırdı
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Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala kasaba kurşun yağdırdı

Sancaktepe'de geçtiğimiz pazar gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala kimliği belirsiz 2 kişi, kasap dükkanına kurşun yağdırdı.

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala kasaba kurşun yağdırdı
12.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:51

Sancaktepe'de geçtiğimiz pazar gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala kimliği belirsiz 2 kişi, kasap dükkanına kurşun yağdırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz sokağa çıkma kısıtlamasında pazar günü saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala bir kasap dükkanına silahla ateş etmeye başladı. Dükkana 8 kurşun isabet ederken silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinin kurşunlandığını belirten iş yeri sahibi İsmail Karaçöl, "Bundan 2 gün öncesi sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala 2 şahıs yolun karşı cephesinde dükkanımızı kurşunluyorlar. Kısıtlamanın olduğu günde oldu, olmayabilirdi biz dükkanda olabilirdik. O kurşunlar bize gelebilirdi. Kimler nedirler bilmiyoruz. Emniyet güçlerinin bize yardımcı olmasını istiyoruz.Dükkanımızda maddi hasar meydana geldi. Komşumuzun haber vermesi üzerine iş yerimize geldik. Sokağa çıkma kısıtlamasında nasıl bir insan elini kolunu sallayarak dükkanımızı kurşunluyor anlayamıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kapüşonlu bir kişinin dükkanın karşı kaldırımında yürüdüğü, ardından kimliği belirsiz şüphelinin dükkana silahla ateş ettiği ve koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala kasaba kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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