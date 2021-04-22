Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
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Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Anıtpark Meydanı, Düzce Valiliği önü ve İstanbul Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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