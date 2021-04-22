Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.
Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.
Anıtpark Meydanı, Düzce Valiliği önü ve İstanbul Caddesi drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş