Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
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Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklardan görüntüler Polis ekiplerinin denetimi MUŞ - Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cadde ve sokaklardan görüntüler

Polis ekiplerinin denetimi MUŞ - Muş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan ve saat 19.00'da başlayan kısıtlama 26 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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