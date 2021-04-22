Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Cadde, sokak ve meydanlardan görüntü İsmet Paşa Caddesi'nden görüntü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan görüntü Atapark'tan görüntü UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cadde, sokak ve meydanlardan görüntü
İsmet Paşa Caddesi'nden görüntü
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan görüntü
Atapark'tan görüntü UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık