Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
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Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Cadde, sokak ve meydanlardan görüntü İsmet Paşa Caddesi'nden görüntü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan görüntü Atapark'tan görüntü UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cadde, sokak ve meydanlardan görüntü

İsmet Paşa Caddesi'nden görüntü

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan görüntü

Atapark'tan görüntü UŞAK - Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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