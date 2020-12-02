Kırklareli sessizliğe büründü
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Kırklareli sessizliğe büründü

02.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:57

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kırklareli sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Kırklareli sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'de de uygulanmaya başlandı. Ayrıca kısıtlamanın başlamasıyla Kırklareli'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin birçok noktasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettiriyor. Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. - KIRKLARELİ

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Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü
Kırklareli sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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