Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

KORONAVİRÜS kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başladı. Taksim İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf tutulan turistler nedeniyle hareketlilik sürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama 01 Şubat Pazartesi 05.00'da sona erecek. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un cadde ve sokakları boş kalırken, Taksim İstiklal Caddesi ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemil Özdemir