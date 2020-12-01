Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
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Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı

01.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:03

Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı Yurt genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması Denizli'de havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı

DENİZLİ - Yurt genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması Denizli'de havadan görüntülendi. Kent genelinde 21.00'de başlayan kısıtlamaya vatandaşlar büyük çoğunlukta uyması dikkatlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge sonrası yurt genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 21.00'i göstermesiyle başladı. 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. 21.00'e saatler kala vatandaşların birçoğu evlerine gitmek için birbirleri ile yarışırken kısıtlamanın ilk dakikaları ile kent genelinde büyük çoğunlukta uyuldu. Kentin farklı noktalarında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Denizli'nin en işlek meydanlarından olan 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı ve Ulusal Egemenlik Meydanını İhlas Haber Ajansı Muhabirleri tarafından havadan görüntülendi. Ana arterlerden şehirlerarası yolculuk yapan araçlar, caddelerde ise sadece görevli araçlar görüldü.

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Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı
Kısıtlamanın başlamasıyla Denizli'de meydanlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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