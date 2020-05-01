Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kapattı
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Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kapattı

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kapattı
01.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:15

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kapattı İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri ile yayınlanan genelge kapsamında 1 Mayıs Cuma günü market ve manavlar saat 09.00 ile 14.00 arasında açık kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kapattı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri ile yayınlanan genelge kapsamında 1 Mayıs Cuma günü market ve manavlar saat 09.00 ile 14.00 arasında açık kaldı. Saat 14: 00 itibariyle ise vatandaşların alışveriş ihtiyacını karşılayan marketler ve manavlar ise kepenkleri indirdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Korona Virüs salgını ile mücadele kapsamında 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi' gönderilirken genelge kapsamında Büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ancak yayınlanan genelge kapsamında 1 Mayıs Cuma günü market ve manavlar saat 09.00 ile 14.00 arasında açık kaldı. Vatandaşlar marketlerden ve bakkallardan alışveriş yaparak ihtiyaçlarını giderdi. Saat 14: 00 itibariyle hizmet veren market ve manavlar ise iş yerlerini kapattı.

Fatih'te saat 14: 00 itibariyle yasağın başlamasının ardından market ve manavların kapattığı, kepenklerini indirdikleri görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte market ve manavlar kapattı

Kaynak: İHA

Manşet

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