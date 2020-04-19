Kısıtlamanın ardından yollar boş kaldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle İslahiye'de mahalle aralarında caddeler ve sokaklar boş kalırken, evlerinde kalan bazı vatandaşlar evin yanında koyunlarını otlatarak vakitlerini geçirdi. Bazı mahalle sakinleri ise evin önünde koyunlarını kırktı.

Aytekin Ateş isimli vatandaş ise evinin bahçesinde beslediği güvercinlerle vaktini geçirdi.

Ateş, salgın geçinceye kadar herkesin evlerinde kalmasını, kendilerine de bir uğraşı alanı bulmalarını tavsiye etti.

Öte yandan havadan drone ile görüntülenen İslahiye'de cadde, sokak, park ve bahçelerdeki sakinlik dikkat çekti.

Kaynak: AA