Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu yüzde 58 oranına ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu yüzde 58 oranına ulaştı

14.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:05
Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu yüzde 58 oranına ulaştı

- Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 oranına ulaştı Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

- Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 oranına ulaştı

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Avcılar E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamasının ardından İstanbullular işlerine gidebilmek için erkenden yollara çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulaması verilerine göre yoğunluk kent genelinde %58 oranına kadar ulaştı. Toplu taşıma kullanmak istemeyip araçları ile trafiğe çıkan araçlar ise yoğunluk oranını daha fazla arttırdı. Avcılar'da havadan kaydedilen görüntülerde ise yaşanan yoğunluk gözler önüne serildi.

Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu yüzde 58 oranına ulaştı
Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu yüzde 58 oranına ulaştı
Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu yüzde 58 oranına ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

İlgili Haberler

Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1
Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1
İstanbul'da kısıtlamanın başlamasının ardından trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlamanın başlamasının ardından trafik yoğunluğu
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'ler çıktı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'ler çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Cemal Hünal Demet Akbağ Serdar Ortaç Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Ali Palabıyık Kylian Mbappe Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamanın ardından trafik yoğunluğu yüzde 58 oranına ulaştı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:05:55. #1.15#
title