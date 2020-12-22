Kısıtlamanın ardından sokakta karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

BURSA'da, Yaşar Ö. (34), kısıtlamanın ardından sokakta karşılaştığı husumetlisi S.M. tarafından bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, saat 5.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Yaşar Ö., işe gitmek için evinden çıktı. 1. Çirişhane Cadde üzerinde kendisini çalıştığı fabrikaya götürecek servisi bekleyen Yaşar Ö., bu sırada daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan S.M. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.M. cebinden çıkardığı bıçakla Yaşar Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından Yaşar Ö. kanlar içinde yere yığılırken, S.M. olay yerinden bisikletine binerek kaçtı.Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar Ö., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yaşar Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevrede araştırma yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN