Kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı
02.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:42
Mardin'deki tarihi yapılar Boş bulvar Yoldan geçen az sayıdaki araçlar Boş caddeler Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.
Mardin'deki tarihi yapılar
Boş bulvar
Yoldan geçen az sayıdaki araçlar
Boş caddeler
Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.
Kaynak: AA