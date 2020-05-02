Kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı
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Kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı
02.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:42

Mardin'deki tarihi yapılar Boş bulvar Yoldan geçen az sayıdaki araçlar Boş caddeler Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.

Mardin'deki tarihi yapılar

Boş bulvar

Yoldan geçen az sayıdaki araçlar

Boş caddeler

Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.

Kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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