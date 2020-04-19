Kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı
Tarihi Sur ilçesinde boş cadde ve sokaklar Şanlıurfa yolu Elazığ yolu 75 metrelik caddeden görüntüler DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı.
19.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:20
Tarihi Sur ilçesinde boş cadde ve sokaklar
Şanlıurfa yolu
Elazığ yolu
75 metrelik caddeden görüntüler DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı.
Kaynak: AA