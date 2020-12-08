Termal kameralı drone destekli denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Termal kameralı drone destekli denetim

08.12.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:22

Termal kameralı drone destekli denetim Düzce'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta içinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu kent merkezinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri termal kameralı drone ile...

Termal kameralı drone destekli denetim

DÜZCE - Düzce'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta içinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu kent merkezinde, Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri termal kameralı drone ile denetim gerçekleştirdi.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Düzce'de hafta içinde vatandaşlar sokaklara akın etti. Düzce'de vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu İstanbul Caddesi'nde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kent merkezinde İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri termal kameralı drone ile denetleme yaptı. Termal kameralar ile Covid-19 tedbirleri kapsamında giriş çıkışları kontrollü verilen İstanbul Caddesi'ndeki vatandaşların ateşi ölçüldü.

Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim
Termal kameralı drone destekli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

İlgili Haberler

D-100'de termal kameralı kısıtlama denetimi
D-100'de termal kameralı kısıtlama denetimi
- İstanbul'da drone destekli trafik denetimi
- İstanbul'da drone destekli trafik denetimi
Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi
Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Caner Erkin Serdar Aziz Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Termal kameralı drone destekli denetim - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:22:15. #1.14#
title