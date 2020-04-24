Kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

Malatya

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kent merkezinin sembol meydanlarından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile diğer meydan ve caddeler boş kaldı.

Polis ekipleri, kentteki kavşak ve caddelerde görev aldı.

Yunus ekipleri kent merkezindeki caddelerde devriye gezdi.

Kaynak: AA