Kısıtlamanın ardından Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşandı
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Kısıtlamanın ardından Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşandı

Kısıtlamanın ardından Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşandı Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi Korona virüs önlemleri kapsamında Liselere Giriş Sınavı nedeniyle 09.00'dan 15.00'a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

20.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:02

Kısıtlamanın ardından Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşandı

Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında Liselere Giriş Sınavı nedeniyle 09.00'dan 15.00'a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında Liselere Giriş Sınavı nedeniyle 09.00'dan 15.00'a kadar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın bitmesinin ardından araçlarıyla dışarıya çıkan vatandaşlar Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 42'ye ulaştı. Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın ardından Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşandı

Kaynak: İHA

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