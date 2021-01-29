Son dakika haberi | KISITLAMANIN ARDINDAN KADIKÖY'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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Son dakika haberi | KISITLAMANIN ARDINDAN KADIKÖY'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

29.01.2021 23:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 23:04
Son dakika haberi | KISITLAMANIN ARDINDAN KADIKÖY'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Son dakika gelişmesine göre Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu devam etti.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu devam etti.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlamanın başlamasından ardından Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu devam etti. Ankara istikametinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. - İstanbul

Son dakika haberi | KISITLAMANIN ARDINDAN KADIKÖY'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Son dakika haberi | KISITLAMANIN ARDINDAN KADIKÖY'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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