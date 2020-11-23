Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
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Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

23.11.2020 07:42 | Son Güncelleme: 23.11.2020 09:05

Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar yollara akın etti.

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu sabah saat 5'te sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

-İHA-

Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlamanın ardından iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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