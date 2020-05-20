Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği
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Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği

Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği Korona virüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabahta E-5 karayolunda yoğun trafik oluştu.

Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği
20.05.2020 08:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:34

Kısıtlamanın ardından ilk sabahta E-5'te yoğun araç trafiği

İSTANBUL - Korona virüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk sabahta E-5 karayolunda yoğun trafik oluştu.

Alınan kararlar neticesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 15 şehirde geçtiğimiz 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Kısıtlamanın ardından bu sabah E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Çok sayıda vatandaşın da toplu taşıma için metrobüs ve otobüs duraklarında olduğu gözlendi. Oluşan görüntüler salgın öncesi günleri aratmadı dedirtti.

Kaynak: İHA

Manşet

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