Kısıtlamanın ardından E-5 karayolu boş kaldı Kısıtlamanın ardından E-5 karayolu boş kaldı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın ardından E-5 karayolu boş kaldı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da yoğunluğun en çok yaşandığı E-5 karayolu ile metrobüs duraklarının boş kaldığı gözlemlendi.Özel izin ile çıkan araçların E-5 Karayolunun belirli noktalarında kontrolünde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 9'lara kadar düştüğü görüldü.

Kaynak: İHA