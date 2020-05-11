Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. 'Evde kal' çağrılarına rağmen Diyarbakırlılar, kısıtlama sonrası ilk gün dışarı çıktı. Banka ve PTT şubeleri önlerinde de sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu. Sokaklarda kabalık oluşturanların genel olarak sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıda gezenlere anonsla koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu.Öte yandan merkez Yenişehir ilçesindeki kentin en işlek Ekinciler ve Gevran caddelerinde maskesiz olarak ve sosyal mesafe korunmadan dolaşılması yasaklandı. Yenişehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Gevran ve Ekinciler caddesinde maskesiz dolaşanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA