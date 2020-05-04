Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik
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Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik

Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik
04.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:29

DİYARBAKIR'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

DİYARBAKIR'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi. 

İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. 'Evde kal' çağrılarına rağmen Diyarbakırlılar, kısıtlama sonrası ilk gün dışarı çıktı. Esnaf, dükkanları açarken, alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar ise çarşı ve pazarlara gitti. Banka ve PTT şubeleri önlerinde de sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu. Sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına yeterince uymadığı ve az sayıda kişinin maske taktığı gözlendi. Alışveriş yapan çoğu kişi, işi bittikten sonra hemen eve döneceğini söyledi. 


Kaynak: DHA

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